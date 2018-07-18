Промышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в Украине

Профильные ассоциации призвали Кабмин обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

?Промышленники и энергетики заявили о кризисе ж/д перевозок в Украине
Фото: interleaseinvest.all.biz

Представители Федерации металлургов Украины, "Укрметаллургпрома", Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ассоциации "Укрцемент", "Первой энергетической ассоциации Украины" обратились с письмами к премьер-министру Владимиру Гройсману, вице-премьеру Кистиону, министру инфраструктуры Омеляну, в которых просят обратить внимание на негативную ситуацию, сложившуюся в сфере железнодорожных грузоперевозок.

Об этом сообщает ЦТС.

В письме, копия которого имеется в распоряжении издания, говорится, что по состоянию на 3 июля на сети "Укрзализныци" в направлении западных пограничных переходов простаивало 11 420 полувагонов при норме 6 500 полувагонов. Две тысячи вагонов находились без движения более трех суток.

По мнению представителей отраслевых ассоциаций, основной причиной массовых простоев является дефицит локомотивной тяги. Так, по разным оценкам, на сегодня УЗ не хватает 100-150 локомотивов (электровозов и тепловозов).

Простои тысяч вагонов ведут к тому, что украинские предприятия-экспортеры не могут выполнить свои экспортные контракты в полной мере, а государство теряет валютную выручку. К примеру, крупнейшие производители железной руды в Украине за май-июнь по заключенным договорам не догрузили 1 220 тыс. т продукции, что привело к потере около 85 млн долл. валютной выручки.

Из-за низкой пропускной способности ветки Камыш-Заря - Волноваха меткомбинаты Мариуполя в июне не произвели 37 тыс. т металлопродукции, что привело к снижению валютных поступлений в объеме 15 млн. долл.

В письме к премьеру также в очередной раз напомнили, что простои вагонов ставят под угрозу стабильность работы энергосистемы страны. К примеру, Бурштынская ТЭС ежесуточно получает вместо 18 тыс. т угля, только 10 тыс. т.

В цементной отрасли средний показатель выполнения заявок на хопер-цементовозы ПАО "УЗ" составляет 65%. И еще до наступления пика сезона предприятия цементной отрасли уже ощущают острый дефицит специализированных вагонов, в то время как подвижной состав простаивает на узловых станциях из-за дефицита тяги.

Однако, отмечается в письме, на фоне упомянутых проблем, на рынке ж/д перевозок есть много предложений от частных компаний-экспедиторов, предлагающих услуги продвижения вагонов по магистралям УЗ, гарантируя их доставку в сроки, определенные Правилами перевозки грузов. И пока такие компании выполняют свои обязательства, вагоны других - простаивают.

Также обращается внимание на прямой и опосредованный рост ж/д тарифов.

Для наведения порядка в данной ситуации представители металлургов, энергетиков и производителей цемента предлагают УЗ утвердить конкретный план мероприятий (с определением сроков выполнения) по стабилизации ситуации с перевозками, в частности, план увеличения локомотивной тяги; обеспечить публичное информирование на еженедельной основе бизнеса и отраслевых ассоциаций о реализации плана. Временно ввести краткосрочные ограничения на перевозку транзитных грузов в направлении западных пограничных переходов. Не пересматривать размер грузовых тарифов до улучшения ситуации с обеспечение потребностей предприятий в перевозках грузов ж/д транспортом.


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