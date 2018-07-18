В центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика
27-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, погиб на месте.
В центре Полтавы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, выполнявший ремонтные работы в подземном пешеходном переходе.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Авария произошла сегодня около 11:00 на перекрестке улиц Европейской и Шевченко.
"По предварительной информации, водитель легковушки «OPEL Combo» не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте", - сообщили в полиции.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).
Напомним, на трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.
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