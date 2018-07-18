В центре Полтавы автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика

27-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, погиб на месте.

В центре Полтавы в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, выполнявший ремонтные работы в подземном пешеходном переходе.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Авария произошла сегодня около 11:00 на перекрестке улиц Европейской и Шевченко.

"По предварительной информации, водитель легковушки «OPEL Combo» не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте", - сообщили в полиции.

Фото: pl.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Фото: pl.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).