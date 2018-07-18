ГосЧС уже подобрала место базирования для новых французских вертолетов

Новые Airbus Helicopters, вероятно, будут "парковаться" на территории Специального авиационного отряда ГосЧС в Нежине.

ГосЧС уже подобрала место базирования для новых французских вертолетов
Фото: dsns.gov.ua

Базирование и техническое обслуживание новых вертолетов Airbus Helicopters, вероятно, будет осуществляться на территории Специального авиационного отряда ГосЧС в г. Нежин (Черниговская область). Руководство службы обсудило возможности аэродрома и потребности вертолетов во время рабочего визита на территорию отряда.

Об этом говорится на сайте Службы.

Чиновники совершили на вертолете ЕС-145 и ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Так как вертолеты будут обслуживать и Министерство внутренних дел, и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, и Национальную полицию, ведомствам необходимо согласовать обслуживание и использование вертолетов для аэромедицинской эвакуации, спасательных операций, поддержания общественного порядка, антитеррористических и специальных операций, охраны государственной границы и обеспечения безопасности на дорогах.

Фото: dsns.gov.ua

Официальное решение о базировании вертолетов на данный момент не обнародовано.

Авиационная база в Нежине принадлежит ГосЧС Украины, здесь базировался дальний разведывательный полк, использовавший самолеты Ту-22Р. Сейчас на аэродроме есть Ан-30 для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, военно-транспортный Ан-26, Ан-32П для тушения пожаров, перевозки людей и парашютного десантирования, вертолеты Мі-8МТ и Eurocopter EC 145.

Напомним, 14 июля, в Кабинете министров Украины состоялась церемония подписания контракта с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.


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