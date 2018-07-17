Туроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний

В следующем году 80% перевозок будет выполнять SkyUp.

?Туроператор Join UP! намерен уменьшить долю перевозок "проблемных" авиакомпаний

Туристическая компания JoinUp была одной из тех турфирм, клиенты которой на несколько часов застревали в аэропортах из-за задержки чартерных рейсов авиакомпаний-партнеров. В связи с этим планируется уменьшить долю перевозок авиакомпаний Bravo Airways, Yanair, в графиках которых были многочасовые сбои, и обратиться к услугам перевозчика SkyUp.

Об этом заявил коммерческий директор компании Александр Альба, передает Громадське радіо.

"Сбои в графике происходили из-за того, что летом флот этих авиакомпании загружен максимально. Если с одним самолетом что-то происходит, заменить его нечем. Соответственно сбивается вся цепочка рейсов на неделю вперед", - сказал Александр Альба.

Он добавил, что после ситуации, когда несколько дней украинские туристы не могли вылететь на отдых или вернуться домой, компания провела оптимизацию и сократила около 10% рейсов, в частности в Испанию и Турцию, чтобы освободить запасные самолеты на случай сбоев.

В следующем году компания собирается минимизировать долю перевозок компаний, с которыми были проблемы. Компенсировать это собираются увеличением рейсов других авиакомпаний, в том числе перевозчика SkyUp. В JoinUp заявляют, что в следующем году эта авиакомпания будет выполнять 80% перевозок.

Национальный авиаперевозчик SkyUp начал выполнять полеты в мае этого года.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов.


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