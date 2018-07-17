В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер, на борту которого могут быть тонны золота
Стоимость клада потенциально превышает 130 млрд долларов.
Южнокорейская компания Shinil Group нашла на дне Японского моря останки броненосного крейсера "Дмитрий Донской", который затонул после Цусимского сражения в 1905 году.
Об этом сообщила The Korea Times.
Корабль обнаружен на глубине 434 метра в 1,3 км от острова Уллындо. Компания надеется поднять его на поверхность - сильно пострадал от обстрелов, его корма почти уничтожена, но верхняя палуба и бока сохранились достаточно хорошо.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что на борту "Донского" могли находиться около 200 тонн золота. Якобы его перегрузили с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения. Стоимость клада оценивается в 133,4 млрд долларов, но еще неизвестно, есть ли он среди обломков.
Напомним, в марте 2018 года у берегов Австралии нашли затонувший в 1942 году американский авианосец USS Lexington, а в конце 2017 года - останки австралийской дизель-электрической подводной лодки AE1, затонувшей в 1914 году.
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Транспорт
17.07.2018 23:14