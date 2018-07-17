ГП "Антонов" на Фарноборо-2018 подписало договор, позволяющий заменить роSSийские компоненты в самолетах

Подразделение Boeing обеспечит украинское предприятие западной авиаоникой и высокотехнологичными компонентами.

В среду, 17 июля, на авиасалоне Фарнборо-2018 представители ГП "Антонов" и подразделение американской компании Boeing, Aviall, подписали Договор о сотрудничестве. Как сообщает УНН, речь идет о послепродажной поддержке и поддержке производства семейства АН 1х8 (Ан-148, Ан-158, Ан-178 ).

Aн-178, показавший высокие технические показатели вчера на демонстрационном полете, получил высокую оценку экспертов.

Aviall должно обеспечить "Антонов" западной авионикой и компонентами, что позволит украинскому предприятию восстановить производственные мощности, а также заменить высокотехнологичные компоненты роSSийского производства.

Также "Антонов" подписал меморандум со швейцарской компанией "Air-ion technologies SA" относительно производста беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических БПЛА на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы.

Напомним, Украина продемонстрировала новейший Ан-178 на авиационно-космическом салоне "Фарнборо".

По результатам авиасалона также ожидается создание украинско-турецкого предприятия для разработки, строительства и испытания транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188.