Поезд "четырех столиц" Киев - Рига запустят с 28 сентября

Он будет курсировать через Минск и Вильнюс.

Поезд "четырех столиц" Киев - Рига начнет курсировать с 28 сентября.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам пленарного заседания межправительственной украино-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось 17 июля в Львове.

"Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в этом году. У нас есть поезд "четырех столиц" (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева . У нас будет прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил он.

Напомним, что этот поезд анонсировался в 2017 году как поезд "пяти столиц". Его планировали пустить до Таллинна, но в итоге маршрут ограничили Ригой.

Под него закупили у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских вагонов.

Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн (€59).