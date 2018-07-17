Улицу Туполева в Киеве расширят до четырех полос

Работы начнутся в конце месяца и завершатся в 2019-м.

?Улицу Туполева в Киеве расширят до четырех полос
Фото: google.com/maps

"Киевавтодор" собирается в конце июля начать реконструкцию трехкилометровой улицы Туполева (Святошинский, Шевченковский районы). Ее планируют расширить до четырех полос на всей протяженности.

Об этом говорится в фейсбуке коммунальной корпорации.

В ходе реконструкции полностью поменяют тепловые и электрические сети, бытовую и дождевую канализацию, водопровод, газопровод. "Только после завершения этих важных подготовительных строительных работ будут непосредственно начаты работы по ремонту дорожного покрытия", - рассказал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев.

Предприятие собирается восстановить тротуары с обеих сторон проезжей части, модернизировать внешнее освещение и обустроить велодорожки.

Работы должны завершиться в 2019 году.


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