Улицу Туполева в Киеве расширят до четырех полос
Работы начнутся в конце месяца и завершатся в 2019-м.
"Киевавтодор" собирается в конце июля начать реконструкцию трехкилометровой улицы Туполева (Святошинский, Шевченковский районы). Ее планируют расширить до четырех полос на всей протяженности.
Об этом говорится в фейсбуке коммунальной корпорации.
В ходе реконструкции полностью поменяют тепловые и электрические сети, бытовую и дождевую канализацию, водопровод, газопровод. "Только после завершения этих важных подготовительных строительных работ будут непосредственно начаты работы по ремонту дорожного покрытия", - рассказал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев.
Предприятие собирается восстановить тротуары с обеих сторон проезжей части, модернизировать внешнее освещение и обустроить велодорожки.
Работы должны завершиться в 2019 году.
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17.07.2018 17:21