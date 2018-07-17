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Улицу Туполева в Киеве расширят до четырех полос Работы начнутся в конце месяца и завершатся в 2019-м. Фото: google.com/maps "Киевавтодор" собирается в конце июля начать реконструкцию трехкилометровой улицы Туполева (Святошинский, Шевченковский районы). Ее планируют расширить до четырех полос на всей протяженности. Об этом говорится в фейсбуке коммунальной корпорации. В ходе реконструкции полностью поменяют тепловые и электрические сети, бытовую и дождевую канализацию, водопровод, газопровод. "Только после завершения этих важных подготовительных строительных работ будут непосредственно начаты работы по ремонту дорожного покрытия", - рассказал гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев. Предприятие собирается восстановить тротуары с обеих сторон проезжей части, модернизировать внешнее освещение и обустроить велодорожки. Работы должны завершиться в 2019 году.

LB.ua

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