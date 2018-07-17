Шведы разработали грузовик будущего.

Стартап Einride показал свое видение грузовика будущего. Фирма представила лесовоз T/Log собственной разработки. Пока – только в виде компьютерных рисунков.

У беспилотного лесовоза в принципе нет привычной кабины и места для водителя. Управление базируется на системе Nvidia, которая, по заверениям создателей машины, обеспечивает четвертый уровень автономности. В Einride полагают, что отказ от кабины и услуг водителя поможет сильно сэкономить как производителю грузовика, так и его владельцу.

T/Log перевозит до 16 тонн леса. Заявленный запас хода на полном заряде аккумуляторов – не более 200 километров, но при работе с деревом больше и не надо. Машина уверенно себя чувствует как на асфальте, так и на грунтовых дорогах. Другие технические характеристики не приводятся.

Через два года Einride рассчитывает, что беспилотники T/Log получат доступ на дороги общего пользования. Контролировать их будет удаленный оператор.