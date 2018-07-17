16-летний водитель легковушки сбил коляску с годовалым ребенком

В городе Кривой Рог Днепропетровской области ночью 13 июля произошло ДТП – пострадали два человека: годовалый ребенок и 46-летний мужчина.

Об этом сообщает Криворожское отделение полиции.

Происшествие случилось на улице Лисовского в Долгинцевском районе города около 22:00. Там, 16-летний подросток на автомобиле ВАЗ, пытаясь сдать назад, совершил наезд на детскую коляску и прохожего. Впоследствии парня задержали горожане, которые и вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.

«Ребенок получил удар в левую щеку, его доставили в детскую больницу. Жизни малыша ничего не угрожает. А мужчина получил телесное повреждение в виде перелома пальца ноги. По данному факту внесены ведомости в ЕРДР по статье 286 УК Украины («Нарушение правил дорожного движения»). Продолжается следствие», – рассказывает «Сегодня» Инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Оксана Бронецкая.