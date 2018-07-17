Пассажиры киевского метро купили более 5 млн поездок за день до подорожания

Из них более 4 млн - по тарифу 4,5 гривен.

Пассажиры киевского метро купили более 5 млн поездок за день до подорожания
Фото: Макс Требухов

Пассажиры киевского метрополитена купили 5 971 525 поездок 13 июля, за день до подорожания стоимости проезда.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия в Фейсбуке.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971 525 поездок. Из них 4 568 800 - по тарифу 4,5 гривен", - говорится в сообщении.

Теперь при пополнении карточки метро на 50 поездок стоимость каждой составит 6,5 гривен.

В метрополитене также напомнили, что обменять старые жетоны выгоднее всего - до конца июля в сервисных центрах без доплаты.

Напомним, с 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева (метро, троллейбусы автобусы, трамваи, фуникулер и городская электричка) увеличилась до 8 гривен.

Приобретенные до повышения стоимости проезда билеты останутся действительными, как и пластиковые бесконтактные карты. С 1 сентября ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.


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