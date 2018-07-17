"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188

Переговоры прошли в рамках авиасалона Farnborough.

?"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Фото: Макс Требухов

Украинское государственное предприятие "Антонов" и турецкая Turkish Aerospace Industry (TAI) собираются учредить совместное предприятие для разработки, строительства и испытания транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-188.

Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".

В понедельник, 16 июля, в рамках авиасалона Farnborough состоялись переговоры, на которых будущие партнеры подтвердили принципиальную заинтересованность в данном проекте.

Ожидается, что в скором времени делегация TAI посетит "Антонов" для финализации документов, которые затем будут представлены на рассмотрение Кабинета министров.

Напомним, разговоры о совместном производстве самолетов с Турцие ходят уже несколько лет. Еще в 2013 году бывший президент "Антонова" Дмитрий Кива рассказывал о переговорах с Turkish Aerospace Industries по разработке самолета на базе Ан-158.

В 2016 году, уже при нынешней власти, Украина и Турция договорились о совместной разработке трех моделей самолетов на базе существующих "Антоновых", в том числе нового транспортного самолета на базе Ан-178.

Самолет Ан-178 является транспортной версией пассажирского Ан-158. Он может выполнять все основные задачи транспортного самолета, в числе которых - материально-техническое обеспечение, парашютное десантирование грузов на платформах, перевозка больных, транспортировка техники, доставка оборудования и двигателей. Самолет совершил свой первый полет 7 мая 2015 года.

16 июля Ан-178 выполнил демонстрационный полет на Farnborough.

Farnborough Airshow - один из крупнейших в мире, проходит с 1962 года в пригороде Лондона. Это международная выставка, посвященная летательным аппаратам, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиатехники, радарам и системам наблюдения, авионики и наземном оборудованию и тому подобное. В этом году выставка продлится до 22 июля


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