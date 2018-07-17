190-сильная газонокосилка Honda поднялась на холм в Гудвуде: видео

190-сильная газонокосилка Honda поднялась на холм в Гудвуде: видео

Honda выставила на трек в Гудвуде новую версию своей газонокосилки Mean Mower, оснащенную четырехцилиндровым мотором от мотоцикла Fireblade, который может выдавать 189 лошадиных сил, и механической 6-ступенчатой коробкой передач. Позже новая Mean Mower попытается разогнаться до 150 миль в час (241 километр в час); прошлую версию газонокосилки Honda в 2014 году сумели разогнать до рекордных 117 миль в час (188 км/ч).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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