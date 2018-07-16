Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч

Итальянская фирма Pininfarina ориентировочно в 2020 году собирается вывести на рынок гиперкар PF0, оборудованный полностью электрической силовой установкой.

Автомобиль проектируется с прицелом на максимальную динамику. На разгон с 0 до 100 км/ч потребуется менее двух секунд. Скорость в 300 км/ч автомобиль сможет набирать спустя 12 секунд после старта.

О мощности силовой установки пока ничего не сообщается. Но известно, что она обеспечит максимальную скорость на уровне 400 км/ч, а, возможно, даже выше.

Блок аккумуляторных батарей позволит преодолевать расстояние до 500 км на одной подзарядке. На восполнение запаса энергии на 80 % потребуется всего 10–15 минут.

Отмечается, что основная часть аккумуляторных ячеек разместится в центральном тоннеле, что обеспечит низкий центр тяжести и, следовательно, хорошую устойчивость и отличную управляемость.

Гиперкар, разумеется, не будет доступным: сейчас говорится о цене в 2 млн евро. Ожидается, что автомобиль будет выпущен в количестве приблизительно 100 экземпляров.

После выхода гиперкара PF0 на рынок фирма Pininfarina планирует заняться созданием кроссовера с полностью электрической силовой установкой. Подробностей об этом проекте пока, к сожалению, нет.



