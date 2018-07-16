В Киеве спасатели достали со дна Днепра затонувший катер

Пассажиров на борту судна не было.

В воскресенье вечером в Киеве спасатели достали из реки Днепр утонувший катер.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"15 июля в 22:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Приречная, 17, в заливе Собачье устье, что в акватории р. Днепр, начал тонуть пришвартован катер «Tracker»", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС.

С помощью насоса и катера "UMS-600", затонувший катер подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу.

К счастью, на борту катера пассажиров не было.

Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в июне водолазы спасли жизнь двум мужчинам возле церкви Николая Чудотворца на Почтовой площади.