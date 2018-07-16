С такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в мире
Самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия" сейчас выполняет важную миссию по перевозке крупногабаритных грузов в Боливии.
Пресс-служба госпредприятия "Антонов" обнародовала видео взлета самолета АН-225 "Мрия" из аэропорта Chimore, Боливия, снятое камерой, установленной на хвостовой части. Новость передает Час Пик.
"С такого ракурса вы "Мрию" еще не видели", - сказано в сообщении.
АН-225 выполняет серию рейсов по перевозке бойлеров весом 150 т для теплоэлектростанции в Боливии из города Икике, Чили, к Чиморе, Боливия. В каждом рейсе "Мрия" доставляет груз весом до 160 т.
Ранее сообщалось об успешно выполненной миссии в Гренландии: украинские военные летчики более 100 часов провели в полярном небе.
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