Rolls-Royce займётся летающими такси

Rolls-Royce займётся летающими такси

Компания Rolls-Royce представила концепцию небольшого летательного аппарата, который в перспективе сможет использоваться в службах воздушного такси, в качестве персонального транспорта, в логистической и военной сферах и пр.

Разработка Rolls-Royce — это небольшой аппарат с вертикальными взлётом и посадкой. Концепт получил конструкцию с поворотным крылом и шестью винтами.

В тыльной части установлен газотурбинный двигатель, за счёт которого на борту вырабатывается электричество для питания электромоторов, приводящих в движение винты. Последние имеют специальную конструкцию, обеспечивающую низкий уровень шума.

Предусмотрен аккумуляторный блок для хранения энергии. Но подзарядка от сети не требуется, поскольку, как было сказано выше, электричество генерируется непосредственно на борту.

Rolls-Royce займётся летающими такси

Аппарат способен перевозить до пяти человек. Скорость достигает 400 км/ч, а заявленный запас хода составляет до 800 км. На крейсерской скорости винты на крыле могут складываться: движение в этом случае обеспечат два хвостовых винта.

Компания Rolls-Royce полагает, что на коммерческом рынке летательные аппараты на базе предложенной концепции могут появиться в начале следующего десятилетия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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