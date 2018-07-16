Ларри Пейдж поддержал ещё один проект в области «летающих автомобилей»

Сооснователь Google Ларри Пейдж настолько интересуется разработками «летающих автомобилей», что поддержал уже третий проект в этой области. Им стал канадский стартап Opener, который 12 июля представил одноместный электромобиль с вертикальным взлётом и посадкой BlackFly. Сумма вложения не раскрывается.

Как сообщалось ранее, Ларри Пейдж также владеет долей в стартапе Kitty Hawk, который создал одноместный летательный аппарат Flye, а также вложил около 100 млн в стартап Zee.Aero. Оба этих проекта не имеют никакого отношения ни к Google , ни к Alphabet, и финансируются Пейджем из личных средств.

Согласно заявлению Opener, мультикоптер BlackFly может пролететь до 65 км со скоростью до 130 км в час. Как и в Flyer, для управления полётом используется специальный джойстик.

Opener работал над своим летательным аппаратом с 2009 года и провёл более 1400 испытательных полётов общей протяжённостью в 19 тыс. км. В 2014 году компания переехала из Онтарио в Пало-Альто (Калифорния).

Глава Opener Маркус Ленг (Marcus Leng) заявил, что компания представит BlackFly «в контролируемой и ответственной манере», но как именно, не уточнил. Сколько будет стоить летающий электромобиль, также пока неизвестно.

«Мы предложим конкурентоспособные цены, чтобы демократизировать трёхмерный личный транспорт», — отметил Ленг.

Для обеспечения безопасности полётов BlacFly будет требовать от пилотов сдачи письменного экзамена и прохождения обучения в компании.

Как и их коллеги в Kitty Hawk, разработчики BlackFly видять в летающих автомобилях решение проблемы перегрузки дорожного движения.