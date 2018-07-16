Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

Zippo — это не просто зажигалка, а настоящий культ. С этим культом связано много интересных фактов, например, во время II Мировой войны абсолютно вся продукция Zippo шла только в армию, зажигалки не продавались гражданским лицам. Поэтому после войны нужна была яркая рекламная кампания, которая распространила бы информацию о том, что Zippo опять можно свободно купить независимо от социального статуса. И основатель компании Джордж Грант Блэйсделл придумал следующий ход.

Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

Он заказал у компании Gardner Display кастомный автомобиль, который бы выглядел точь-в-точь как зажигалка. За базу был взят Chrysler Saratoga 1947 года выпуска. Центральную часть его кузова переделали под зажигалку, а на крыше установили два ярких неоновых огня, имитирующих пламя. Слово Zippo было написано на боках 24-мя каратами золота.

Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

За последующие два года Zippo Car имел грандиозный успех, объехав 48 штатов США, принимая участие во всевозможных парадах и праздниках. По сути, не было ни одного крупного события в стране, куда бы не привезли Zippo Car. Но длительная эксплуатация выявила в конструкции проблемы. Чудовищная масса новой «кабины» и надстройки выводила из строя шины буквально за 2?3 парада. Эта же масса мешала просто загнать машину на сервис и поднять на домкратах — шины ей меняли, подвесив на специальной раме. В полевых условиях сдувшуюся камеру заменить было нереально (как и просто колесо).

В начале 1950-х Блэйсделл отправил автомобиль на доработку, но она вылилась в такой счёт, что он от идеи отказался. Да и вообще, Zippo Car своё отработал. Поэтому Блейсделл благополучно оставил рекламный Chrysler на сервисе Ford, и тот затерялся в истории.

Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

В 1996 году, спустя почти 20 лет после смерти Блейсделла, компания Zippo приобрела точно такой же Chrysler Saratoga 1947 года выпуска и заказала кастомайзеру Джо Гриффину точную копию оригинального Zippo Car. Автомобиль сделали с применением современных материалов, гораздо более лёгким и комфортным. Сегодня он, конечно, не так популярен, как его предшественник, но всё-таки принимает участие в различных праздниках и парадах. В свободное от рекламной работы время новый Zippo Car экспонируется в музее компании в городе Брэдфорд (Пенсильвания).

Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Двое людей попали под поезд во Львовской областиДвое людей попали под поезд во Львовской области
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на ВиноградарьТри компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Блок рекламы


Похожие новости
История 5 самых известных слоганов автокомпанийИстория 5 самых известных слоганов автокомпаний
История легендарного самолета: никто не думал, что немец долетит до МосквыИстория легендарного самолета: никто не думал, что немец долетит до Москвы
Скутеры Vespa в кино - историяСкутеры Vespa в кино - история
Фото недели: история электромобилей в картинкахФото недели: история электромобилей в картинках
Странная история в Конго: "русский" владелец авиакомпании откручивал двигатели с чужих самолетовСтранная история в Конго: "русский" владелец авиакомпании откручивал двигатели с чужих самолетов
Вся 90-летняя история BMW за одну ночьВся 90-летняя история BMW за одну ночь
Последние новости
Подгружаем последние новости