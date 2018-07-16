Удивительная история автомобиля-зажигалки: Zippo Car

Zippo — это не просто зажигалка, а настоящий культ. С этим культом связано много интересных фактов, например, во время II Мировой войны абсолютно вся продукция Zippo шла только в армию, зажигалки не продавались гражданским лицам. Поэтому после войны нужна была яркая рекламная кампания, которая распространила бы информацию о том, что Zippo опять можно свободно купить независимо от социального статуса. И основатель компании Джордж Грант Блэйсделл придумал следующий ход.

Он заказал у компании Gardner Display кастомный автомобиль, который бы выглядел точь-в-точь как зажигалка. За базу был взят Chrysler Saratoga 1947 года выпуска. Центральную часть его кузова переделали под зажигалку, а на крыше установили два ярких неоновых огня, имитирующих пламя. Слово Zippo было написано на боках 24-мя каратами золота.

За последующие два года Zippo Car имел грандиозный успех, объехав 48 штатов США , принимая участие во всевозможных парадах и праздниках. По сути, не было ни одного крупного события в стране, куда бы не привезли Zippo Car. Но длительная эксплуатация выявила в конструкции проблемы. Чудовищная масса новой «кабины» и надстройки выводила из строя шины буквально за 2?3 парада. Эта же масса мешала просто загнать машину на сервис и поднять на домкратах — шины ей меняли, подвесив на специальной раме. В полевых условиях сдувшуюся камеру заменить было нереально (как и просто колесо).

В начале 1950-х Блэйсделл отправил автомобиль на доработку, но она вылилась в такой счёт, что он от идеи отказался. Да и вообще, Zippo Car своё отработал. Поэтому Блейсделл благополучно оставил рекламный Chrysler на сервисе Ford, и тот затерялся в истории.

В 1996 году, спустя почти 20 лет после смерти Блейсделла, компания Zippo приобрела точно такой же Chrysler Saratoga 1947 года выпуска и заказала кастомайзеру Джо Гриффину точную копию оригинального Zippo Car. Автомобиль сделали с применением современных материалов, гораздо более лёгким и комфортным. Сегодня он, конечно, не так популярен, как его предшественник, но всё-таки принимает участие в различных праздниках и парадах. В свободное от рекламной работы время новый Zippo Car экспонируется в музее компании в городе Брэдфорд (Пенсильвания).



