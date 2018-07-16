В Сумской области при крушении самолета погиб пилот
Как и несколькими днями ранее, авария произошла во время сельхозработ.
Легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области, в результате катастрофы пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Инцидент произошел 15 июля в 20:07 вблизи села Зарудье Роменского района.
"Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета" X-32 Бекас ", в результате чего погиб пилот", - сообщили в ведомстве.
Причина падения самолета устанавливается.
Напомним, это уже третье авиакрушение за последние несколько дней. В пятницу, 13 июля, в этом же районе, в селе Николаевка, разбился легкомоторный самолет, задействованный в сельхозработах. Кроме того, из-за аварии вертолета на Черниговщине без света остались пять сел.
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