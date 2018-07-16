В Сумской области при крушении самолета погиб пилот

Как и несколькими днями ранее, авария произошла во время сельхозработ.

В Сумской области при крушении самолета погиб пилот
Фото: wikipedia

Легкомоторный самолет "X-32 Бекас" упал во время сельхозработ в Сумской области, в результате катастрофы пилот погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Инцидент произошел 15 июля в 20:07 вблизи села Зарудье Роменского района.

"Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета" X-32 Бекас ", в результате чего погиб пилот", - сообщили в ведомстве.

Причина падения самолета устанавливается.

Напомним, это уже третье авиакрушение за последние несколько дней. В пятницу, 13 июля, в этом же районе, в селе Николаевка, разбился легкомоторный самолет, задействованный в сельхозработах. Кроме того, из-за аварии вертолета на Черниговщине без света остались пять сел.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Двое людей попали под поезд во Львовской областиДвое людей попали под поезд во Львовской области
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на ВиноградарьТри компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь
В Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардепВ Украине "зависли" грузовые перевозки из-за нехватки вагонов, - нардеп
Блок рекламы


Похожие новости
Четыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской областиЧетыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской области
В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человекВ Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
Бывший сотрудник Apple обвинён в краже секретов, связанных с проектом автопилотаБывший сотрудник Apple обвинён в краже секретов, связанных с проектом автопилота
Под Одессой столкнулись фура и автомобиль на белорусских номерах, погиб ребенокПод Одессой столкнулись фура и автомобиль на белорусских номерах, погиб ребенок
Беспилотный Mustang с трудом поднялся на холм в Гудвуде: видеоБеспилотный Mustang с трудом поднялся на холм в Гудвуде: видео
В Черниговской области полиция расследует аварийную посадку вертолета с пьяным пилотомВ Черниговской области полиция расследует аварийную посадку вертолета с пьяным пилотом
Четыре человека погибли в ДТП в Ивано-Франковской областиЧетыре человека погибли в ДТП в Ивано-Франковской области
В ДТП во Львовской области погибли двое военных (обновлено)В ДТП во Львовской области погибли двое военных (обновлено)
Заезд беспилотного автомобиля Roborace в Гудвуде: видеоЗаезд беспилотного автомобиля Roborace в Гудвуде: видео
В Сумской области разбился легкомоторный самолетВ Сумской области разбился легкомоторный самолет
Последние новости
Подгружаем последние новости