Станцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минировании

Информация не подтвердилась.

Станцию Киевского метрополитена "Гидропарк"сегодня утром закрывали для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании.

Сообщение о минировании поступило около 7 часов утра. На место выехали взрывотехники и кинологи, станцию закрыли на вход и выход для пассажиров.

В 8:03 проверка закончилась, взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба метрополитена.