Станцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минировании

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Станцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минировании
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станцию Киевского метрополитена "Гидропарк"сегодня утром закрывали для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании.

Сообщение о минировании поступило около 7 часов утра. На место выехали взрывотехники и кинологи, станцию закрыли на вход и выход для пассажиров.

В 8:03 проверка закончилась, взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, с 14 июля стоимость одной поездки в метро Киева поднялась с 5 до 8 гривен.


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