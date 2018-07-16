Станцию киевского метро "Гидропарк закрывали из-за сообщения о минировании
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Станцию Киевского метрополитена "Гидропарк"сегодня утром закрывали для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании.
Сообщение о минировании поступило около 7 часов утра. На место выехали взрывотехники и кинологи, станцию закрыли на вход и выход для пассажиров.
В 8:03 проверка закончилась, взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба метрополитена.
Напомним, с 14 июля стоимость одной поездки в метро Киева поднялась с 5 до 8 гривен.
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Транспорт
16.07.2018 13:24