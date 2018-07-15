Аэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp

Задерживаются рейсы из/в египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Аэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp
Фото: facebook/Skyup-airlines

Аэропорт "Львов" предупредил о задержке рейсов двух самолетов, которые направляются из/в египетский курорт Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Фейсбуке. Так, рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов вместо 14:30 вылетит в 17:30 и прибудет в Украину в 21:00.

А рейс KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх вместо 19:30 вылетит в 22:30.

Отмечается, что самолеты задерживаются из-за позднего прибытия предыдущего рейса. В аэропорту отметили, что пассажирам частично сообщили об изменении расписания.

Все рейсы выполняет авиакомпания SkyUp.

11 июля рейс украинской авиакомпании SkyUp из Львова в Хургаду (Египет) также задержали. Кроме этого, с задержкой прибыл во Львов рейс из Хургады.

Напомним, 9 июля аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp.

Накануне министр инфраструктурыВладимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, вызванного массовыми задержками рейсов.

Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украине. За такие действия украинские туристы застряли в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более 25 млн гривен.


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