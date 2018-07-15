Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров

Аналитики PA Consulting Group прогнозируют, что в ближайшие годы компания Tesla потеряет звание ведущего производителя автомобилей с полностью электрическим приводом.

По мнению экспертов, в 2019-м предприятие Илона Маска ещё сможет сохранить лидирующую позицию на рынке электромобилей. При этом на втором и третьем местах расположатся альянс Renault/Nissan/Mitsubishi и концерн BMW соответственно.

Кроме того, в десятку крупнейших производителей электрокаров в следующем году в порядке уменьшения рыночной доли войдут: Hyundai/Kia, Daimler, Volvo, Volkswagen, Toyota, General Motors и Jaguar Land Rover.

Ситуация кардинальным образом изменится уже в начале следующего десятилетия, когда ведущие автомобилестроительные компании начнут в массовом порядке выводить на рынок свои электрические машины.

В результате, в 2021-м Tesla опустится на седьмое место в рейтинге производителей электрокаров. Возглавит же список концерн Daimler. Вслед за ним расположатся BMW, Renault/Nissan/Mitsubishi, Volkswagen, Volvo и Toyota. На восьмом месте окажется Hyundai/Kia, на девятом — Jaguar Land Rover. Замкнёт десятку General Motors.



