Четыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской области
Их машина съехала с моста в кювет.
В воскресенье, 15 июля, во Львовской области на дороге Тухля - Славское произошло ДТП, в котором пострадали четыре иностранца.
Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
38-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся. Кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девушка.
Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, что 14 июля под Одессой столкнулись фура и автомобиль с туристами из Беларуси. В результате погиб ребенок, а четыре человека были госпитализированы.
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Транспорт
15.07.2018 21:54