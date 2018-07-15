Четыре иностранца пострадали в ДТП во Львовской области

Их машина съехала с моста в кювет.

В воскресенье, 15 июля, во Львовской области на дороге Тухля - Славское произошло ДТП, в котором пострадали четыре иностранца.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

38-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся. Кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девушка.

Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, что 14 июля под Одессой столкнулись фура и автомобиль с туристами из Беларуси. В результате погиб ребенок, а четыре человека были госпитализированы.