Tata Nano — как родился и умер индийский проект самого дешевого автомобиля в мире

Индийский автопроизводитель Tata объявил о прекращении массового производства автомобиля Nano. «Самую дешевую машину в мире» снимут с конвейера и будут выпускать только по запросам от дилерских пунктов. На заре проекта он задумывался как спасение индийских семей от небезопасного перемещения на скутерах — но в итоге обернулся провалом, пишет издание Quartz, пишут AIN.UA .

Отец проекта — влиятельнейший индийский бизнес Ратан Тата, директор конгломерата Tata Group. Он начал прорабатывать идею с 2003 года, воспользовавшись возможностями автопроизводителя Tata Motors. В 2006 году компания объявила о планах построить завод по выпуску первой модели Nano в Западной Бенгалии. Фабрику планировали расположить в 50 км от Калькутты, также анонсирован инвестиции в размере $300 млн и превращение городка Сингур в настоящую автомобильную столицу.

Чтобы выполнить запланированное, Коммунистическая партия Индии (марксистская) потребовала отдать под строительство 997 акров плодоносных фермерских угодий, чем спровоцировала общественное недовольство. Массовые протесты подточили позиции партии — и после трех десятков лет у власти в регионе, коммунисты лишились руководящих позиций. Еще не появившись, Nano уже переписал историю одной из провинций.

На фоне политической нестабильности в Калькутте, в 2008 году фабрику перенесли в штат Гуджарат — сообщается, что тогдашний главный министр штата Нарендра Моди одобрил проект в SMS-сообщении. Производство наладили быстро и в 2009 году первая машина сошла с конвейера. Возможность купить дебютные экземпляры разыгрывали в лотерее. Один Nano достался сапожнику, который семь лет копил на личный транспорт, второй — 96-летней фоторепортерке.

Поначалу вышли две конфигурации: базовая за 112 735 рупий (примерно $1600 в современно эквиваленте) и премиальная за 170 335 рупий ($2500). В стране царила настоящая эйфория, а количество предзаказов перевалило за 200 000 в первые же дни. Правда, соответствующих производственных мощностей еще не было — в 2010 году продали лишь 9000 Nano. Но уже в 2011 показатель падал вплоть до 500 проданных машин за месяц.

Причин для такого обвала было немало, отмечает Quartz, но ключевая из них — безопасность. В первые же месяцы зарегистрировали несколько случаев возгорания. Базовая версия продавалась без подушек безопасности, с одним зеркалом наружного вида. Также, как показал краш-тест по методике NCAP, проведенный в 2014 году, у Nano худший из возможных результатов — она заработала 0 баллов. При этом, она была всего лишь на $800 дешевле бюджетной Suzuki Alto, показатели которой были намного лучше.

Еще сказался неприятный ярлык «самой дешевой машины» — ее просто стыдились покупать и маркетинговое преимущество обернулось негативом. Сетовал на это и сам Ратан Тата:

Машина стала известна публике именно как самая дешевая и, я к сожалению, не заметил, как это поддержала и компания. Думаю, это неудачная ситуация.

В июне 2018 года продали только три Tata, а выпустили лишь один. Quartz резюмирует: амбициозный проект попросту заглох.