В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
Среди пострадавших - двое детей до пяти лет.
В поселке Королево Виноградовского района Закарпатской области водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадали шесть человек.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.
Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медпомощи.
Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести наказание до 10 лет тюрьмы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас за вождение в пьяном виде предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.
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