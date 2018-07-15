В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек

Среди пострадавших - двое детей до пяти лет.

В Закарпатской области по вине пьяного водителя пострадали шестеро человек
Фото: zk.npu.gov.ua

В поселке Королево Виноградовского района Закарпатской области водитель на Аudі выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Gоlf, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что пострадали оба водителя, пассажир Аudі и трое пассажиров Volkswagen Gоlf, в том числе двое детей в возрасте 2 и 5 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.

Столкновение произошло вечером 14 июля. Пострадавших доставили в Виноградовскую больницу для оказания медпомощи.

Экспертиза показала, что на время аварии 30-летний водитель Аudі находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей и ввести наказание до 10 лет тюрьмы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас за вождение в пьяном виде предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.


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