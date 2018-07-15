В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, три - в предаварийном, - Кличко

По словам мэра, на восстановление инфраструктуры в городе потребуются миллиарды гривен.

В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии, три - в предаварийном, - Кличко
Фото: www.profi-forex.org

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 75 мостов в столице находятся в аварийном состоянии.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов - в аварийном состоянии. Три - в предаварийном", - сказал Кличко.

Он также отметил, что на восстановление инфраструктуры в городе потребуются миллиарды гривен.

"Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить еле живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города", - сказал мэр.

Напомним, в начале июня проектировщик столичного моста Метро заявил об угрозе его разрушения в любой момент. Власти Киева призвали жителей не паниковать, поскольку до момента аварийности сооружения осталось еще несколько лет и заявили, что планируют начать капремонт моста Метро в 2019 году.

В 2017 году, после разрушения части Шулявского путепровода, КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы должны были начаться еще 1 мая 2018 года, потом начало реконструкции перенесли на 1 июня, потом - на неопределенный срок.

В феврале в Киеве состоялось совещание, посвященное достройке Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода (мост Кирпы). Сейчас мост построен на 82,4% и находится на балансе ПАО "Укрзализныця".


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