Поездами в Евросоюз из Украины ездят на 68% больше пассажиров, чем возвращаются

«Укрзализныця» в первом полугодии 2018 года перевезла из Украины в Европейский Союз почти 187 тыс. пассажиров, что на 68% больше, чем количество пассажиров, перевезенных компанией за этот период в обратном направлении (111 тыс. человек).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За первое полугодие в страны ЕС было приобретено почти 81 тыс. билетов, в обратном направлении — 47 тыс. Билетов.

В целом пассажиропоток между Украиной и ЕС за январь-июнь 2018 вырос в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года.

«Анализ наполненности поездов показывает, что самым популярным направлением остается Киев — Перемышль. В направлении Польши поезд №715 курсирует загруженным на 92%, а поезд №705 — на 57%. Всего за 6 месяцев этого года «Укрзализныця» перевезла почти 132 тыс. пассажиров в Перемышль против 58 тыс. пассажиров — показателя 6 месяцев прошлого года», — говорится в сообщении.

Также большим спросом пользуется поезд №67 Киев — Варшава, которым воспользовалось почти 13 тыс. пассажиров, а поезд в среднем заполнен на 82%.