Под Одессой столкнулись фура и автомобиль на белорусских номерах, погиб ребенок

Спасателям пришлось доставать автомобили из кювета.

В субботу, 14 июля, на 449-м километре дороги Киев - Одесса в Беляевском районе Одесской области произошла авария, в результате которой погиб малолетний ребенок и еще четыре человека были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба местного управления ГосЧС.

На трассе произошло столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля с прицепом, груженного зерном. Обе машины перевернулись в кювет.

Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua

Одесский 7 канал сообщает, что, по одной из версий, автомобиль Citroen стоял на обочине. В нем находились трое взрослых и ребенок. В попутном направлении двигался тягач DAF, груженный ячменем. Водитель грузовика, скорее всего, уснул и допустил столкновение со стоящим автомобилем. В результате обе машины улетели в кювет, голубиной метров 10.

Взрослые из минивэна попали в больницу, а ребенок погиб. Водитель грузовика также госпитализирован.

Напомним, 23 июня во Львовской области произошла крупная авария на дороге Ковель - Жолква. В ней погибла гражданка Беларуси, а еще семь попали в больницу.


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