33 пассажира Ryanair госпитализированы после экстренной посадки в Германии

Самолет следовал из Ирландии в Хорватию.

В аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии совершил экстренную посадку самолет бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Дублина в Задар. 33 пассажира в ночь на субботу, 14 июля, были госпитализированы с жалобами на головную боль, тошноту и боль в ушах.

Фото: #twitter#.com/FlightIntl

"В результате технической неисправности произошел спад давления, и пилоту пришлось посадить самолет в Хане", - сообщил представитель Федеральной полиции "Немецкой волне". По его словам, точная причина произошедшего пока неясна, ведется проверка. На борту находились 189 человек.

Один из пассажиров самолета опубликовал в Facebook и Twitter фотографию салона со свисающими с потолка кислородными масками. По его данным, лайнер резко снизился с 11 тысяч метров до 2800 метров.

Фото: #facebook#.com/miomir.todorovic


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