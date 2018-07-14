Беспилотный Mustang с трудом поднялся на холм в Гудвуде: видео

Беспилотный Mustang с трудом поднялся на холм в Гудвуде: видео

Недавно стало известно, что в Фестивале скорости в Гудвуде примет участие Ford Mustang 1965 года, оснащенный системой автономного вождения разработки Siemens и Университета Крэнфилда.

12 июля беспилотник проехал по знаменитой трассе. Как можно заметить на видео, в машине находилось трое пассажиров и водитель, который должен был при необходимости перехватывать управление. Как оказалось, делать это ему приходилось довольно часто — беспилотный Mustang передвигался очень медленно и странно, «виляя» из стороны в сторону, и даже едва не задел тюк сена.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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