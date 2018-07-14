Часть французских вертолетов будет направлена на нужды ВСУ и для медицинской помощи, - Порошенко

Кабмин и МВД должны будут уточнить комплектацию вертолетов для этих целей.

Часть французских вертолетов будет направлена на нужды ВСУ и для медицинской помощи, - Порошенко
Фото: ato.ru

Президент Петр Порошенко считает необходимым предусмотреть, чтобы часть вертолетов, которые должны быть поставлены Украине по контракту с французской компанией Airbus Helicopters, была выделена для нужд Вооруженных сил и оказания медицинской помощи в горных районах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретился с исполнительным директором Airbus Helicopters Брюно Ивеном, старшим вице-президентом, директором по региону Европа Airbus Helicopters Оливье Мишалоном и послом Франции в Украине Изабель Дюмон. В ходе встречи Президент сообщил, что подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки 55 вертолетов.

Порошенко высказал ряд предложений к основному соглашению, подписание которого должно состояться через месяц.

"Наша Украина сейчас отражает роSSийскую агрессию, и сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных Сил Украины", - сказал он и попросил учесть это пожелание.

Порошенко отметил, что также поручил премьер-министру Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову проработать этот вопрос и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.

Также Президент отметил необходимость в вертолетах для оказания медицинских услуг в селах, особенно в горной местности.

"Кроме указанных целей, которые заложены, которые могут выполнять вертолеты, нам очень нужно развитие сельской медицины в горных районах - Прикарпатье, Закарпатье, Львовской области. Также я думаю, что это будет учтено", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее сегодня Кабинет Министров и французская компания Airbus Helicopters подписали контракт на поставку 55 вертолетов для нужд Министерства внутренних дел. По соглашению в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.


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