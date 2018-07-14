?Три компании подали заявки на тендер по строительству метро на Виноградарь

Подрядчики обещают построить две станции за полтора-два года.

В пятницу, 13 июля, завершился срок подачи предложений в рамках тендера на продление Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена от станции "Сырец" в сторону жилого массива Виноградарь.

Об этом говорится в системе Prozorro.

Заявки подали три компании: "Интербудтоннель" (конечный бенефициар - Владимир Петрук), "Киевметрострой" (конечные бенефициары - Владимир Петренко и Сергей Кияшко) и "Строительная компания "Адамант" (конечные бенефициары - Олег Березовский, Константин Буденный, Андрей Стальный).

По контракту подрядчик должен будет построить две станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления в сторону следующей станции "Виноградарь".

Ожидаемая стоимость строительства - 5,99 млрд гривен с НДС. Победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев.

Торги, на которых планируют выбрать подрядчика, назначены на 20 августа.

Напомним, технико-экономическое обоснование строительства участка Сырецкого-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградаря предусматривает создание еще четырех станций и нового электродепо "Виноградарь" в течение почти 9 лет.

Эта часть зеленой ветки метро будет проектироваться как линия мелкого залегания. Ее самая глубокая часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции "Мостицкая", которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белецкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция "Проспект Правды" будет расположена на перекрестке проспекта Правды и Межевой.

На втором этапе запланирована сдача в эксплуатацию еще одной станции метро. Третья и последняя очередь – строительство четвертой станции и электродепо "Виноградарь".