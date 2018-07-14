Прокуратура Закарпатья объявила Олефиру о подозрении

Глава Печеринской РГА арестован, прокуратура готовит ходатайство о взятии под стражу.

Прокуратура сообщила о подозрении председателю Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктору Олефиру в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель женщины, в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокурор Закарпатской области только что объявил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего) председателю Перечинской райадминистрации, который ночью, 13 июля, совершил наезд на двух местных женщин", - сказано в сообщении.

Олефир задержан, на данный момент готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 13 июля. Олефир совершил наезд на двух женщин, одна из которых погибла. Позже стало известно, что перед этой аварией полиция отпустила чиновника с места другого ДТП, так как там "не было пострадавших".

В связи с гибелью женщины в районе объявлен траур, отменен фестиваль "Лемковская ватра".