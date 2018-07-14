Стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднялась до 8 грн
Старые проездные и жетоны метро действуют до конца месяца.
С сегодняшнего дня, 14 июля, стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте Киева выросла с 4 гривен до 8 гривен и с 5 до 8 гривен в метрополитене. Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации вступило в силу 13 июля.
Новые тарифы на перевозку пассажиров касаются всего пассажирского транспорта, включая фуникулер и городскую электричку.
В метрополитене пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет стоит 8,00 гривен. Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Также до 1 сентября пассажиры метро могут пользоваться старыми жетонами или обменять их на новые.
Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена в размере 15 гривен.
Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.
Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 гривен (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 гривен (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта).
Количество поездок остается неограниченным.
Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 62 поездки) - 670 гривен.
Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней ( за 210 гривен).
Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.
Ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц.
Напомним, в четверг в здании КГГА произошла потасовка между противниками и сторонниками повышения цен. За повышение цен выступают сотрудники коммунального транспорта, так как мэрия обещала использовать доход от повышения цен для повышения зарплат.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.