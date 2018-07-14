Стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднялась до 8 грн

Старые проездные и жетоны метро действуют до конца месяца.

С сегодняшнего дня, 14 июля, стоимость проезда в наземном коммунальном транспорте Киева выросла с 4 гривен до 8 гривен и с 5 до 8 гривен в метрополитене. Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации вступило в силу 13 июля.

Новые тарифы на перевозку пассажиров касаются всего пассажирского транспорта, включая фуникулер и городскую электричку.

В метрополитене пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет стоит 8,00 гривен. Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Также до 1 сентября пассажиры метро могут пользоваться старыми жетонами или обменять их на новые.

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена в размере 15 гривен.

Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 гривен (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 гривен (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта).

Количество поездок остается неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 62 поездки) - 670 гривен.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней ( за 210 гривен).

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц.

Напомним, в четверг в здании КГГА произошла потасовка между противниками и сторонниками повышения цен. За повышение цен выступают сотрудники коммунального транспорта, так как мэрия обещала использовать доход от повышения цен для повышения зарплат.