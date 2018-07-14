МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов

Первые вертолеты должны поступить в Украину до конца года.

МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов
Фото: ato.ru

В субботу, 14 июля, в Кабинете министров Украины состоялась церемония подписания контракта с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для Министерства внутренних дел.

От имени Украины подпись под документом поставил генеральный директор госпредприятия "УАТП Хорив-Авиа" (принадлежит МВД) Геннадий Балла, с французской стороны - гендиректор Airbus Helicopters Бруно Евен (Bruno Even).

Контракт был подписан в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана, посла Франции в Украине Изабель Дюмон, руководителями МВД и ведомств, которые входят в его структуру.

"Вчера президент Порошенко подписал ратификационные документы, и у нас есть все основания начать работать, step by step, так чтобы еще в этом году вертолеты были здесь", - заявил министр Арсен Аваков.

Посол Франции в свою очередь отметила символичность даты подписания контракта, так как сегодня отмечается национальнй праздник Франции - День взятия Бастилии.

Напомним, Украина покупает для МВД 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. В 2018 году МВД планирует получить первые четыре вертолета для новой службы реагирования министерства. Общая сумма сделки составляет 551 млн евро, из которых 475 млн евро привлекаются в виде кредита под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.


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