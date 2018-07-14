В ДТП во Львовской области погибли двое военных (обновлено)

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

На трассе Львов - Самбор между селами Лапаевка и Оброшино в пятницу, 13 июля, столкнулись два автомобиля. Два человека погибли, есть травмированные.

Фото: zaxid.net

ДТП произошло около 15:00. Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda, информирует пресс-служба полиции Львовской области.

"В результате столкновения четыре человека, которые находились в Mazda, получили телесные повреждения, из них двое от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель Ford. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют их диагнозы", - говорится в сообщении.

Фото: zaxid.net

По информации ZAXID.NET, в автомобиле Mazda ехали четверо военнослужащих одной из частей в Самборе. Двое из них, 1981 и 1988 годов рождения, погибли на месте ДТП, еще двое госпитализированы.

Водитель Ford Transit в аварии не пострадал, как показала проверка на алкотестере, он был трезв.

Фото: zaxid.net

По предварительным данным водитель автомобиля Mazda не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Ford'ом.

Обновление. Военная прокуратура устанавливает обстоятельства нарушения военнослужащим одной из воинских частей во Львовской области правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.

По данным пресс-службы военной прокуратуры Западного региона Украины, около 14:30 старший лейтенант на автомобильной дороге Львов - Самбор вблизи с. Лапаевка, нарушив правила дорожного движения, на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Ford Transit под управлением военнослужащего.

"Вследствие этого 2 пассажиров-военнослужащих автомобиля Mazda погибли на месте происшествия. Водителя автомобиля Mazda, который повлек ДТП, и второго пассажира направили в военный госпиталь", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные действия. Виновника ДТП - водителя автомобиля Mazda задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 УК Украины осуществляет Главное управление Нацполиции во Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона.