Харьковский суд арестовал женщину, сбившую чемпиона по мотокроссу

Женщина полностью признала свою вину и просила о домашнем аресте.

58-летняя Ольга Котова, которая 6 июля сбила насмерть 19-летнего велосипедиста на пр.Независимости в Харькове , будет находиться под стражей до 6 сентября. Киевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на 60 суток, сообщает местное издание "Харьков Today".

Подозреваемую привезли в суд на скорой. Она минут 15 отказывалась выйти из машины. Медики, комментируя состояние подозреваемой, сообщили, что угрозы для ее здоровья нет. Адвокат Котовой сказал, что из-за стресса у подзащитной обострились хронические болезни.

Когда Котова зашла в зал суда, сразу подошла к родителям погибшего Алексея Бессонова. ''Простите меня, пожалуйста. Я не убийца", - сказала она.

Прокурор просил суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

"Учитывая, что Котова подозревается в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также те обстоятельства, что подозреваемая может скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей и потерпевших, просим поддержать наше ходатайство и определить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней" - сказал прокурор.

Возможность внесения залога и его размер прокурор оставил на усмотрение суда.

Котова свою вину признала. Сказала, что очень жаль погибшего парня. Она заверила суд, что никуда бежать не собирается и просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Котовой Наталья Руденко обратила внимание участников процесса на возраст своей подзащитной.

"Перед нами пожилой человек, который очень сожалеет о произошедшем. К тому же это человек со многими хроническими заболеваниями", - рассказала Наталья Руденко.

Среди хронических болезней Котовой адвокат назвала ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, стенокардию, гипертоническую болезнь третьей степени. Руденко также попросила избрать для Котовой домашний арест.

Адвокат родителей погибшего Юрий Самойлов попросил о содержании под стражей без залога. По его мнению, Котова не покинула место преступления только потому, что убегая с места аварии, врезалась в дерево.В результате суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 56 дней до 6 сентября.

Напомним, ДТП произошло около въезда в областную больницу. Джип "Toyota" сбил и переехал велосипедиста, а затем вылетел на бордюр. Автомобиль "остановило" дерево. Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Погибшим оказался чемпион Харьковской области и Украины по мотокроссу Андрей Бессонов. Ему было 19 лет.