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Заезд беспилотного автомобиля Roborace в Гудвуде: видео В прошлом месяце стало известно, что беспилотник Roborace примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Так и произошло — автомобиль Robocar поднялся на холм, проехав знаменитую 1,86-километровую трассу. Roborace же поделилась видео, демонстрирующим заезд «глазами» беспилотника.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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