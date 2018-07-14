Заезд беспилотного автомобиля Roborace в Гудвуде: видео

Заезд беспилотного автомобиля Roborace в Гудвуде: видео

В прошлом месяце стало известно, что беспилотник Roborace примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Так и произошло — автомобиль Robocar поднялся на холм, проехав знаменитую 1,86-километровую трассу. Roborace же поделилась видео, демонстрирующим заезд «глазами» беспилотника.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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