Новый Bentley получит коленвал в салоне

Новый Bentley получит коленвал в салоне

Как нетрудно догадаться, роскошный седан назван в честь основателя марки — англичанина Уолтера Оуэна Бентли. Более того, в каждом из ста выпущенных Mulsanne W.O. Edition будет частичка его личного автомобиля Bentley 8 Litre — последнего прижизненного творения британского инженера. И это… кусочек коленчатого вала!

Новый Bentley получит коленвал в салоне

«Срез» коленвала поместят в специальный отсек со стеклянным окошком и подсветкой в отделении для бокалов между кресел второго ряда. Оно, кстати, изготовлено вручную из четырёх видов дерева, алюминия, нержавеющей стали и украшено инкрустацией с изображением передней части того самого автомобиля Bentley 8 Litre.

Новый Bentley получит коленвал в салоне

Свой личный 8 Litre Уолтер Оуэн Бентли продал в 1931 году, а в 2006 компания Bentley наконец разыскала его и выкупила обратно. Автомобиль подвергся тщательной реставрации и, конечно же, замене коленчатого вала, ибо оригинальный пустили на сувениры для W.O. Edition. Снаружи седан щеголяет чёрными колёсами и кузовом, а также юбилейными шильдиками.

Новый Bentley получит коленвал в салоне

Все 100 покупателей спецверсии смогут выбрать один из двух моторов: 6,75-литровый 505-сильный V8 от обычного Mulsanne, либо его форсированную 530-сильную модификацию от модели Mulsanne Speed. В списке опций есть и удлинённый кузов, да вот незадача — в таком случае придётся довольствоваться лишь менее мощным мотором. Клиенты получат свои автомобили в следующем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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