В Aston Martin Cygnet запихнули двигатель V8.

На Фестивале скорости в Гудвуде британцы из Aston Martin презентовали крайне любопытный проект. В городской субкомпакт Cygnet инженеры сумели внедрить двигатель и другие узлы от суперкара Vantage S.

В Aston Martin Cygnet запихнули двигатель V8.

В кузов хэтчбека с перекроенной передней стенкой и трансмиссионным тоннелем интегрировали каркас безопасности. Подрамники, подвеска и силовой агрегат взяты от модели Vantage S предыдущего поколения. Мотор V8 объемом 4,7 литра выдает 436 л.с. и 490 Нм момента. Вместо 11,8 секунды у стандартного Cygnet «одичавший» хэтч выстреливает до сотни за 4,2 секунды.

В Aston Martin Cygnet запихнули двигатель V8.

Хватает в конструкции и других изменений. Это углепластиковые расширители колесных арок, 19-дюймовые кованые колеса, раздвоенная выхлопная система, самоблокирующийся дифференциал, тормозные механизмы с 380-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади.

Стандартный Aston Martin Cygnet сходил с конвейера с 2011 по 2013 годы и являлся перелицованной копией Toyota iQ. Машина оснащалась двигателем 1.3 отдачей 98 л.с. и не имела рыночного успеха. Тюнинговый вариант построен в единственном экземпляре.


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