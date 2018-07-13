Waymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-Pace

В конце марта стало известно, что еще одним автомобилем в парке беспилотных автомобилей Waymo станет электрокроссовер Jaguar I-Pace. Теперь же Waymo, входящая в холдинг Alphabet (в него также входит компания Google), получила свои первые прототипы новых машин и начала тестировать их в области залива Сан-Франциско, передает Engadget. Waymo планирует интегрировать I-Pace в будущий сервис беспилотных такси, который, как ожидается, дебютирует в 2020 году.

В первые два года Waymo рассчитывает создать до 20 000 беспилотных I-Pace, которые, согласно компании, могли бы совершать до миллиона поездок ежедневно. Электрокроссовер является вторым автомобилем, предназначенным для готовящегося сервиса Waymo: первый — Chrysler Pacifica. Компания заказала дополнительные 62 000 Pacifica в марте. После успешных тестов в Аризоне Waymo начала испытывать машины на улицах Атланты и Сан-Франциско ранее в этом году.



