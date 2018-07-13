Waymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-Pace

Waymo начала тестировать первые беспилотные Jaguar I-Pace

В конце марта стало известно, что еще одним автомобилем в парке беспилотных автомобилей Waymo станет электрокроссовер Jaguar I-Pace. Теперь же Waymo, входящая в холдинг Alphabet (в него также входит компания Google), получила свои первые прототипы новых машин и начала тестировать их в области залива Сан-Франциско, передает Engadget. Waymo планирует интегрировать I-Pace в будущий сервис беспилотных такси, который, как ожидается, дебютирует в 2020 году.

В первые два года Waymo рассчитывает создать до 20 000 беспилотных I-Pace, которые, согласно компании, могли бы совершать до миллиона поездок ежедневно. Электрокроссовер является вторым автомобилем, предназначенным для готовящегося сервиса Waymo: первый — Chrysler Pacifica. Компания заказала дополнительные 62 000 Pacifica в марте. После успешных тестов в Аризоне Waymo начала испытывать машины на улицах Атланты и Сан-Франциско ранее в этом году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
В 2019 году в Калифорнии начнут тестировать роботакси MercedesВ 2019 году в Калифорнии начнут тестировать роботакси Mercedes
Jaguar Land Rover показала подключённые автомобили с системой V2XJaguar Land Rover показала подключённые автомобили с системой V2X
Крупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоныКрупнейшая сеть супермаркетов в США протестирует беспилотные фургоны
Ford начала испытания беспилотного автомобиля для доставки товаровFord начала испытания беспилотного автомобиля для доставки товаров
Кабриолет и Gran Coupe BMW 8-Series: первые изображения.Кабриолет и Gran Coupe BMW 8-Series: первые изображения.
Jaguar установил рекорд скорости на воде для электрических лодокJaguar установил рекорд скорости на воде для электрических лодок
Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожьяJaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
Waymo увеличит парк беспилотных автомобилей в 100 разWaymo увеличит парк беспилотных автомобилей в 100 раз
"Укрзализныця" начала указывать наличие кондиционера в вагоне при покупке билетов"Укрзализныця" начала указывать наличие кондиционера в вагоне при покупке билетов
В Германии вводят первые ограничения на въезд дизельных машинВ Германии вводят первые ограничения на въезд дизельных машин
Последние новости
Подгружаем последние новости