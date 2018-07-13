Станции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобили

Станции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобили

Марка Porsche объявила о подключении к сети первых двух установок сверхбыстрой зарядки электромобилей: станции расположены в дилерском центре бренда в Берлине.

Речь идёт об установках с напряжением 800 вольт. Напомним, что Porsche использует 800-вольтную технику в своём первом спорткаре с полностью электрическим приводом — автомобиле Taycan, который ранее был известен под именем Mission E.

Утверждается, что увеличение напряжения в два раза по сравнению с современными 400-вольтными электромобилями имеет несколько плюсов. Прежде всего сокращается время зарядки: через 800-вольтный разъём батарея восполняет запас энергии до состояния примерно 80 % ёмкости в течение приблизительно 15–20 минут — рекордное время для электромобиля. Кроме того, уменьшается масса компонентов, поскольку для передачи энергии хватает более лёгких медных кабелей с меньшим поперечным сечением.

Станции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобили

Отмечается, что от новых станций могут заряжаться электромобили с европейским разъёмом CCS. Но полностью раскрыть потенциал установок смогут электрокары нового поколения, в частности, Taycan, выход которого на рынок состоится в следующем году.

Добавим также, что уже есть планы размещения станций зарядки для электромобилей с напряжением 800 вольт вдоль автострад.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко подписал указ про электромобилиЛукашенко подписал указ про электромобили
10 самых редких автомобилей Porsche10 самых редких автомобилей Porsche
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Audi интегрирует электромобили с домашней энергосистемойAudi интегрирует электромобили с домашней энергосистемой
Porsche 911 превратили в спидстер.Porsche 911 превратили в спидстер.
Porsche опубликовала новый видеотизер электромобиля TaycanPorsche опубликовала новый видеотизер электромобиля Taycan
Porsche Taycan: электрокар Mission E обрёл официальное имяPorsche Taycan: электрокар Mission E обрёл официальное имя
Porsche раскрыла имя своего первого электромобиляPorsche раскрыла имя своего первого электромобиля
Купе Porsche Cayenne выйдет в следующем годуКупе Porsche Cayenne выйдет в следующем году
Porsche презентовал гибридный Cayenne.Porsche презентовал гибридный Cayenne.
Последние новости
Подгружаем последние новости