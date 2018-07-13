Станции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобили

Марка Porsche объявила о подключении к сети первых двух установок сверхбыстрой зарядки электромобилей: станции расположены в дилерском центре бренда в Берлине.

Речь идёт об установках с напряжением 800 вольт. Напомним, что Porsche использует 800-вольтную технику в своём первом спорткаре с полностью электрическим приводом — автомобиле Taycan, который ранее был известен под именем Mission E.

Утверждается, что увеличение напряжения в два раза по сравнению с современными 400-вольтными электромобилями имеет несколько плюсов. Прежде всего сокращается время зарядки: через 800-вольтный разъём батарея восполняет запас энергии до состояния примерно 80 % ёмкости в течение приблизительно 15–20 минут — рекордное время для электромобиля. Кроме того, уменьшается масса компонентов, поскольку для передачи энергии хватает более лёгких медных кабелей с меньшим поперечным сечением.

Отмечается, что от новых станций могут заряжаться электромобили с европейским разъёмом CCS. Но полностью раскрыть потенциал установок смогут электрокары нового поколения, в частности, Taycan, выход которого на рынок состоится в следующем году.

Добавим также, что уже есть планы размещения станций зарядки для электромобилей с напряжением 800 вольт вдоль автострад.



