На границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл
На водителя составлен админпротокол, мотоцикл изъят.
На пункте пропуска "Лужанка", на границе с Венгрией, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в багажном отделении иномарки мотоцикл.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"На въезд в Украину для проверки прибыл легковой автомобиль BMW чешской регистрации под управлением гражданина Украины. Во время оформления транспортного средства 2005 года выпуска, у пограничников возникли подозрения относительно возможного перемещения в данном авто скрытых товаров или предметов. По решению правоохранителей иномарку вывели из общего потока для углубленного осмотра", - говорится в сообщении.
В ходе проверки в багажном отделении автомобиля, под личными вещами водителя был обнаружен мотоцикл "Yamaha" в разобранном виде.
На водителя составлен протокол о нарушении действующего законодательства. Мотоцикл, стоимость которого около 20 тыс. гривен, передали работникам фискальной службы.
Напомним, ранее украинские пограничники обнаружили водителя - "зайца" в туристическом автобусе, который перевозил группу детей из Чехии.
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12.07.2018 23:28