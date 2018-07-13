На границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл

На водителя составлен админпротокол, мотоцикл изъят.

На пункте пропуска "Лужанка", на границе с Венгрией, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в багажном отделении иномарки мотоцикл.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"На въезд в Украину для проверки прибыл легковой автомобиль BMW чешской регистрации под управлением гражданина Украины. Во время оформления транспортного средства 2005 года выпуска, у пограничников возникли подозрения относительно возможного перемещения в данном авто скрытых товаров или предметов. По решению правоохранителей иномарку вывели из общего потока для углубленного осмотра", - говорится в сообщении.

В ходе проверки в багажном отделении автомобиля, под личными вещами водителя был обнаружен мотоцикл "Yamaha" в разобранном виде.

Фото: dpsu.gov.ua

На водителя составлен протокол о нарушении действующего законодательства. Мотоцикл, стоимость которого около 20 тыс. гривен, передали работникам фискальной службы.

Напомним, ранее украинские пограничники обнаружили водителя - "зайца" в туристическом автобусе, который перевозил группу детей из Чехии.