На границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл

На водителя составлен админпротокол, мотоцикл изъят.

На границе с Венгрией пограничники обнаружили в багажнике легкового BMW мотоцикл
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Лужанка", на границе с Венгрией, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в багажном отделении иномарки мотоцикл.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"На въезд в Украину для проверки прибыл легковой автомобиль BMW чешской регистрации под управлением гражданина Украины. Во время оформления транспортного средства 2005 года выпуска, у пограничников возникли подозрения относительно возможного перемещения в данном авто скрытых товаров или предметов. По решению правоохранителей иномарку вывели из общего потока для углубленного осмотра", - говорится в сообщении.

В ходе проверки в багажном отделении автомобиля, под личными вещами водителя был обнаружен мотоцикл "Yamaha" в разобранном виде.

Фото: dpsu.gov.ua

На водителя составлен протокол о нарушении действующего законодательства. Мотоцикл, стоимость которого около 20 тыс. гривен, передали работникам фискальной службы.

Напомним, ранее украинские пограничники обнаружили водителя - "зайца" в туристическом автобусе, который перевозил группу детей из Чехии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
Ещё 10 самых красивых кастомных мотоцикловЕщё 10 самых красивых кастомных мотоциклов
На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человекНа Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек
Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы. Все из-за инцидента Маска в юношеском возрасте
Ford больше не позволит сбивать мотоциклистовFord больше не позволит сбивать мотоциклистов
Индийцы разрабатывают электромотоцикл с запасом хода 500 кмИндийцы разрабатывают электромотоцикл с запасом хода 500 км
На границе в Крымом задержали микроавтобус, объявленный в розыск ИнтерполомНа границе в Крымом задержали микроавтобус, объявленный в розыск Интерполом
Пограничники обнаружили в туристическом автобусе водителя - "зайца"Пограничники обнаружили в туристическом автобусе водителя - "зайца"
Мотоцикл брата Найема угнали из-под здания суда (обновлено)Мотоцикл брата Найема угнали из-под здания суда (обновлено)
У Найема-младшего из-под здания суда угнали мотоцикл
В Киеве возле метро "Житомирская" на ходу сгорел мотоцикл
Последние новости
Подгружаем последние новости