Старые жетоны Киевского метрополитена можно будет обменять до сентября

С 14 июля стоимость проезда дорожает до 8 гривен.

14 июля в Киевском метрополитене стоимость проезда повысится с 5 до 8 гривен за одну поездку. Приобретенные до повышения стоимости проезда билеты останутся действительными, как и пластиковые бесконтактные карты, сообщает пресс-служба КГГА.

До конца июля общественным транспортом можно будет пользоваться на основании одноразовых билетов и жетонов старого образца без доплаты.

Кроме того, до конца июля пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу.

Обмен жетонов старого образца, приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях "Площадь Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница".

В течение августа пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

"Начиная с 1 сентября, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля под КГГА прошли акции за и против подорожания проезда в метро.