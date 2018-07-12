Старые жетоны Киевского метрополитена можно будет обменять до сентября

С 14 июля стоимость проезда дорожает до 8 гривен.

Старые жетоны Киевского метрополитена можно будет обменять до сентября
Фото: facebook.com/pages/КП-Київський-метрополітен

14 июля в Киевском метрополитене стоимость проезда повысится с 5 до 8 гривен за одну поездку. Приобретенные до повышения стоимости проезда билеты останутся действительными, как и пластиковые бесконтактные карты, сообщает пресс-служба КГГА.

До конца июля общественным транспортом можно будет пользоваться на основании одноразовых билетов и жетонов старого образца без доплаты.

Кроме того, до конца июля пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу.

Обмен жетонов старого образца, приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях "Площадь Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница".

В течение августа пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

"Начиная с 1 сентября, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 июля под КГГА прошли акции за и против подорожания проезда в метро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Метрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы кассМетрополитен Киева оказался под угрозой закрытия из-за ареста работы касс
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
В Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знатьВ Украине введут новые штрафы для автомобилистов: Что нужно знать
Блок рекламы


Похожие новости
Uber будет отключать от платформы водителей, которые провели за рулем 12 часов к ряду
Shone будет автоматизировать перевозки с использованием контейнерных судовShone будет автоматизировать перевозки с использованием контейнерных судов
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Киевское метро на выходных будет работать на час дольшеКиевское метро на выходных будет работать на час дольше
Tesla никогда не будет выпускать мотоциклы. Все из-за инцидента Маска в юношеском возрасте
Парковочные талоны в Киеве можно купить онлайнПарковочные талоны в Киеве можно купить онлайн
Несколько станций киевского метро могут закрыть на вход в субботуНесколько станций киевского метро могут закрыть на вход в субботу
Илон Маск анонсировал подземную магистраль Loop. Проезд будет стоить $1Илон Маск анонсировал подземную магистраль Loop. Проезд будет стоить $1
На станции киевского метро "Житомирская" мужчина упал с высоты в подземный переходНа станции киевского метро "Житомирская" мужчина упал с высоты в подземный переход
В Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стеклеВ Украине изменились правила парковки: нарушителей будет ждать «сюрприз» на лобовом стекле
Последние новости
Подгружаем последние новости