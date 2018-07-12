В КГГА напомнили о подорожании проезда в Киеве с 14 июля

Разовый билет будет стоить 8 гривен.

С 14 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Владимир Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно документу, в случае приобретения жетона для проезда в метро или разового билета для проезда в наземном транспорте пассажиры будут платить за одну поездку 8 грн.

Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет будет стоить 8 грн.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) составит 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн ).

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Предыдущее повышение проезда в столичном общественном транспорте произошло 15 июля 2017 года. Стоимость поездки в метро выросла до 5 гривен вместо прежних 4 гривен, а в наземном транспорте - до 4 гривен вместо 3 гривен. Разовый билет на городскую электричку начал стоить 5 гривен.