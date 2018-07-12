Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak нацелился на рекорд в Гудвуде

Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak нацелился на рекорд в Гудвуде

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak продемонстрирует свой потенциал на ежегодном Фестивале скорости в британском городе Гудвуде (2018 Goodwood Festival of Speed).

Автомобиль I.D. R Pikes Peak оснащён двумя электрическими моторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 650 Н·м. Время разгона с 0 до 100 км/ч составляет всего 2,25 секунды. За питание отвечает блок литий-ионных аккумуляторов.

В прошлом месяце электрокар I.D. R Pikes Peak под управлением Ромена Дюма (Romain Dumas) установил рекорд горной трассы Пайкс-Пик, преодолев её за 7 мин 57,148 с. Предыдущий рекорд, установленный в 2013 году, составлял 8 мин 13,878 с.

Теперь задачей I.D. R Pikes Peak становится новый рекорд для электромобилей — на этот раз в прохождении трассы длиной 1,86 км в Гудвуде. Прежний рекорд горной гонки — 47,34 секунды — был установлен в 2013 году британским пилотом Джонни Кокером (Jonny Cocker) за рулём электромобиля Lola-Drayson B12 69/EV. Абсолютный рекорд трассы, в свою очередь, принадлежит бывшему пилоту Формулы-1 Нику Хайдфельду (Nick Heidfeld) из Германии, который в 1999 году, управляя болидом Формулы-1 McLaren-Mercedes MP4/13, преодолел дистанцию за 41,6 секунды.

Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak нацелился на рекорд в Гудвуде

Управлять электрокаром I.D. R Pikes Peak в Гудвуде снова предстоит французскому пилоту Ромену Дюма, двукратному победителю гонки «24 часа Ле-Мана».

После рекордного заезда на холм Пайкс-Пик электромобиль I.D. R Pikes Peak был в максимально короткое время подготовлен к транспортировке в Европу и прибыл самолётом на базу команды в Ганновере всего несколько дней назад. В настоящее время гоночный электромобиль проходит дополнительную подготовку, после которой отправится на юг Англии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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