Автомобили разных производителей научились общаться через платформу C-V2X

Автомобили разных производителей научились общаться через платформу C-V2X

Успешно проведена первая в Европе демонстрация технологии C-V2Х с участием транспортных средств разных производителей.

Напомним, что система C-V2Х (Cellular Vehicle-to-Everything) обеспечивает непосредственное взаимодействие автомобилей друг с другом и дорожной инфраструктурой. Платформа призвана повысить безопасность и эффективность дорожного движения. Кроме того, внедрение технологии поможет в развитии самоуправляемого транспорта.

Итак, сообщается, что в европейских испытаниях платформы C-V2Х приняли участие компания Ford Motor, автомобильная ассоциация 5G (5GAA), концерн BMW, Groupe PSA (марки Peugeot, Citroen, Opel), а также Qualcomm Technologies и Savari.

Во время демонстрации были задействованы автономные пассажирские автомобили компаний Ford, PSA и BMW, а также двухколёсные электроскутеры BMW. Все они были оснащены беспроводной системой обмена данными между транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры C-V2X на базе чипсета Qualcomm 9150 C-V2X. Система взаимодействия транспортных средств, прикладное программное обеспечение, а также сама дорожная инфраструктура были предоставлены компанией Savari.

Важно отметить, что обмен данными в рамках платформы C-V2X осуществляется в реальном времени с использованием частот, выделенных для интеллектуальных транспортных систем. Причём C-V2X действует даже там, где отсутствует покрытие сотовой сети.

Автомобили разных производителей научились общаться через платформу C-V2X

В ходе демонстрации были показаны несколько сценариев использования средств C-V2X. Среди них — система предупреждения о работе светофоров, система предотвращения столкновения автомобилей на перекрёстке, а также технология, предупреждающая водителя о появлении пешеходов.

Технология C-V2X будет внедряться в автомобили с помощью сотовых модемов. Это позволит транспортным средствам передавать телеметрические данные, поддерживать дистанционную связь с европейской системой автоматического оповещения о ДТП (eCall), подключаться к единой информационно-развлекательной системе, а также получать необходимую информацию о дорожной ситуации и свободных парковочных местах. Массовое внедрение платформы ожидается в 2020 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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