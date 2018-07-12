Составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины за июнь
93% рейсов были выполнены вовремя.
Министерство инфраструктуры составило рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины за июнь.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что в прошлом месяце 93% рейсов из украинских аэропортов были выполнены вовремя.
Лидером называется авиакомпания "Мотор-Сич", которая не задержала ни одного рейса (всего 256).
На втором месте - "Международные авиалинии Украины" с 98% вовремя выполненных рейсов (61 задержанный из 3130). На третьем месте - Авиакомпания "Роза ветров" также с 98% вовремя выполненных рейсов (10 задержанных из 531).
Напомним, в июне министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал две новые авиакомпании в Украине.
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