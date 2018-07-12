Составлен рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины за июнь

93% рейсов были выполнены вовремя.

Министерство инфраструктуры составило рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний Украины за июнь.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что в прошлом месяце 93% рейсов из украинских аэропортов были выполнены вовремя.

Лидером называется авиакомпания "Мотор-Сич", которая не задержала ни одного рейса (всего 256).

На втором месте - "Международные авиалинии Украины" с 98% вовремя выполненных рейсов (61 задержанный из 3130). На третьем месте - Авиакомпания "Роза ветров" также с 98% вовремя выполненных рейсов (10 задержанных из 531).

Фото: mtu.gov.ua

Напомним, в июне министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал две новые авиакомпании в Украине.