Opel переходит на новый дизайн.

Чуть больше года назад убыточная марка Opel сменила хозяев. Концерн General Motors продал ее французскому альянсу PSA. Сделка обошлась в 2,2 миллиарда евро. Следующим важным шагом для «Опеля» станет смена дизайнерской концепции.

Opel переходит на новый дизайн.

Первым ее носителем станет хэтчбек Opel Corsa следующего поколения. Главным элементом свежего стиля станет передний элемент под названием Vizor, объединяющий решетку радиатора и головную оптику. Новый стиль разрабатывали специалисты Opel и Vauxhall в студии в Рюссельсхайме.

Еще одним атрибутом дизайна окажется полностью стеклянная приборная панель Pure Panel. Она призвана продемонстрировать «чистоту» линий без всяких излишеств. Пока неясно, появится ли она сразу на серийной машине, или Opel для начала «обкатает» решение на концепт-карах.


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